In aumento le auto rubate e lo spaccio di droga

Martedì scorso il Prefetto Sante Copponi (foto) ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con i comuni di Ascoli, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto, i vertici delle forze dell’ordine, il comandante provinciale dei carabinieri, dei vigili del fuoco, il dirigente della sezione polizia stradale di Ascoli per l’esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica per rafforzare i presidi di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi. All’incontro ha partecipato da remoto l’assessore regionale con delega alla polizia locale e per la sicurezza, Filippo Saltamartini.

Il Prefetto, nell’introdurre la riunione, ha illustrato sinteticamente la situazione riguardante l’andamento dei fenomeni criminosi nei diversi Comuni. Rispetto al 2023, nel 2024 nel complesso si è registrato un aumento dei furti in appartamento e di autovetture e del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. A San Benedetto è risultato un calo dei furti in appartamento ma un incremento dei furti di ciclomotori.

I numeri: Furti in appartamento Ascoli 81 (nel 2023 erano stati 70), San Benedetto 75 (96) Cupra 5 (13) Grottammare 4 (13). Furti di auto in Ascoli 17 (nel 2023 erano stati 5), San Benedetto 68 (55), Cupra 3 (3) Grottammare 16 (13). Furti di ciclomotori in Ascoli 3, (erano stati 8 nel 2013), San Benedetto 41 (12), Cupra 1 (1), Grottammare 6 (4). Operazioni antidroga Ascoli 17 (erano state 14 nel 20123), San Benedetto 22 (19, Cupra 0 (o), Grottammare 1 (4).

Nel 2024, sono state adottate dal Questore le seguenti misure di prevenzione, che hanno consentito l’allontanamento e il divieto di accesso alle aree urbane di soggetti gravati da pregiudizi penali: Avviso Orale Ascoli 13, San Benedetto 7, Cupra 0 Grottammare 0; Foglio di via obbligatori Ascoli 14, San Benedetto 7, Cupra 0 Grottammare 0; Dacur Ascoli 20, San Benedetto 37, Cupra 1, Grottammare 1. Daspo Ascoli 21, San Benedetto 5, Cupra 0 e Grottammare 0.

Il confronto con i sindaci ha consentito di individuare una mappa dettagliata delle aree degradate presenti negli ambiti comunali, esposte a maggior rischio di ospitare forme di illegalità diffusa, dedicate allo spaccio e al consumo di alcolici. E’ emersa, quindi, la necessità di implementare gli impianti di illuminazione, di videosorveglianza e di implementare l’inclusione sociale delle fasce più vulnerabili. Il Prefetto ha invitato tutti i presenti a proseguire nell’attenta attività di monitoraggio del territorio rivolta a intercettare problematiche e situazioni presenti dalle quali possono derivare fenomeni criminosi, per consentire incisive e immediate azioni di controllo del territorio.

Marcello Iezzi