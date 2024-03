In bilico sulla scarpata col pick-up

Con il pick-up è rimasto in bilico sulla scarpata e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per evitare che il mezzo potesse precipitare nel sottostante terreno. L’intervento è stato eseguito poco prima mezzogiorno di ieri nella zona retrostante il civico cimitero di Massignano, lungo la provinciale Montevarmine ed ha visto coinvolto un Fullback della Fiat, che trasportava un generatore per eseguire dei lavori tecnici. Il conducente, mentre stava facendo manovra, è finito con il pic-up in una posizione critica, in bilico sulla scarpata e per evitare di compromettere la situazione ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Una squadra dei pompieri di San Benedetto è intervenuta e, con mezzi appropriati al tipo di intervento, ha messo in sicurezza il furgone e poi l’ha riportato sulla carreggiata senza correre il rischio che potesse ribaltarsi lungo la scarpata, con i conseguenti danni.