In campo contro il disagio giovanile

"Molto forti e assolutamente vicini", si chiama così il progetto della cooperativa "Pharus young società cooperativa" di Grottammare nata per combattere il disagio dei ragazzi, che è esploso dopo la pandemia. Il progetto è realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli grazie al bando "Contrasto al disagio giovanile", finalizzato a promuovere azioni di contrasto al disagio adolescenziale e alla povertà educativa. L’obiettivo del progetto riguarda l’intercettazione di forme di disagio adolescenziale che si manifestano precocemente nei giovani, al fine di intervenire velocemente con opportune strategie d’intervento. L’attività prevede il coinvolgimento degli enti pubblici e privati del terzo settore che lavoreranno in maniera sinergica per individuare i giovani e le famiglie che presentano forti situazioni di rischio. Puntando sulla sensibilizzazione dei genitori, degli educatori e degli insegnanti rispetto ai temi più recenti di studio, si utilizzeranno metodologie di intervento innovative, che terranno conto delle nuove ricerche neuro scientifiche. Il contesto territoriale di riferimento, comprende 5 comuni della provincia a di Ascoli: Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Montedinove e Ripatransone.

Alcuni comuni coinvolti metteranno a disposizione locali e strutture, altri, attraverso i propri servizi, agganceranno utenti sia adolescenti che famiglie con disagio sociale. L’ente capofila, Pharus Young società cooperativa sociale, impiegherà circa 10 operatori per svolgere attività di coordinamento, di supervisione pedagogica, di monitoraggio e valutazione. Tra i partner progettuali, l’associazione "i Girasoli", che realizzerà micro percorsi musicali e scientifici; la coop "Millennium" che impiegherà le proprie competenze per lo svolgimento delle attività sportive di calcio; l’associazione giovanile "Ferax Cossinea Aps" che svolgerà attività di animazione territoriale; la "Fondazione Caritas San Benedetto" che svolgerà l’importante funzione di agganciare e di intercettare il disagio sociale nel territorio. La progettualità lavorerà su 4 ambiti: adolescenti, famiglia, scuola è comunità. Alla presentazione del progetto sono intervenuti il presidente della fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli, la consigliera della fondazione, Donatella Brunori Rossi, la presidente della cooperativa Pharus, Maria Chiara Verdecchia e il responsabile della comunicazione Marco Sprecacé. Marcello Iezzi