In campo la Picena Non Vedenti Carlo Malloni. Final six, tanto impegno ma niente da fare

L’impegno non è bastato, alla ‘Picena Non Vedenti Carlo Malloni, nella final six di Coppa Italia. Per la squadra ascolana di torball, infatti, disciplina riservata ai ragazzi ciechi o ipovedenti, è arrivata solo una vittoria nelle cinque gare del raggruppamento nord che si sono disputate nel weekend a Bergamo. I piceni, dunque, hanno chiuso la competizione al penultimo posto nel girone nord. Gli atleti allenati da Giovanni Palumbieri, comunque, hanno affrontato avversari forti e molto esperti, non facendo mancare la propria determinazione. "Rimaniamo ottimisti per l’inizio del campionato – spiega il presidente Marco Piergallini -. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma nonostante questo, a parte un paio di partite in cui il passivo è stato pesante, per il resto ce la siamo giocata con tutti". Vede il bicchiere mezzo pieno anche mister Palumbieri. "Al di là del risultato sportivo che non è stato esaltante, la voglia di divertirsi e di superare le difficoltà dei ragazzi, mi fa ben sperare per il futuro – commenta Palumbieri -. Invito tutti a venirci a vedere sabato 22 e domenica 23 febbraio al palazzetto di Monterocco per le prime due giornate di campionato". Matteo Porfiri