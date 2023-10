In casa hashish e merce rubata. Condannato ascolano di 30 anni

Due anni e due mesi di reclusione. Questa la condanna che il giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli ha emesso nei confronti di un ascolano di 30 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. I fatti oggetto del dibattimento nel quale l’uomo è stato difeso dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso risalgono all’estate del 2019 quando l’ascolano fu trovato in possesso di quasi 22 grammi di hashish che furono scovati all’interno della sua abitazione insieme ad una bottiglietta di metadone. Contestualmente fu trovato in possesso anche di una targa per ciclomotore di cui era stato precedentemente denunciato il furto da parte del legittimo proprietario, una donna ascolana. A casa sua fu anche rinvenuto un timbro autoinchiostrante che era stato rubato ad un medico ascolano a ottobre 2018. Nel corso del processo sono emersi elementi di colpevolezza per cui il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell’imputato, così come infine accordato dal giudice Miccoli.