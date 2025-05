In caserma il giorno dopo. Fuggito dopo lo schianto. Proteste: "Più controlli"

Si è presentato ai carabinieri per fornire le sue generalità l’uomo che era alla guida della Mercedes che la sera del primo maggio ha sfondato i pannelli pubblicitari della rotatoria della Salaria all’altezza del bivio Offida e poi si è schiantato contro il muro. L’incidente, oltre a causare molti danni, ha suscitato viva impressione tra gli automobilisti. Il sinistro è accaduto intorno alle 21 e solo per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, se in quel momento le auto o semplicemente i pedoni si fossero trovati a circolare sulla rotatoria i risultati sarebbero state drammatici.

Intanto sale il malumore anche sulle condizioni dell’abbandono della provinciale 43 Mezzina: "La situazione è diventata insostenibile – dichiarano alcuni automobilisti –, nel bivio di Offida il caos regna sovrano e non ci sono controlli. Auto parcheggiate sui marciapiedi, che escono in retromarcia, ignorano le frecce obbligatorie, una situazione molto pericolosa. La strada è diventata un serio pericolo per la sicurezza di tutti i conducenti che quotidianamente percorrono quest’arteria. Siamo preoccupati e indignati – proseguono – per lo stato di grave abbandono della strada nei primi tre chilometri, non solo per il dissesto in cui versa il manto stradale, ma serve anche un intervento urgente per lo sfalcio dell’erba, che paradossalmente sta coprendo anche la segnaletica verticale, cosa stiamo aspettando?".

Gli automobilisti non ne possono più e sbottano, denunciando una situazione diventata insostenibile, il problema è che anche la segnaletica orizzontale è sbiadita, in alcuni tratti mancano anche le strisce di mezzeria. "Siamo esasperati, siamo stanchi di assistere passivamente al degrado di questa importante via di comunicazione, che ormai ridotta a un percorso ad ostacoli, costellato di buche, avvallamenti e fenditure che mettono a repentaglio la sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti, ad aggravare la situazione l’erba che ormai copre la visibilità dei bivi e delle rotatorie, altra grave deficienza è la mancanza di illuminazione, durante la notte, infatti la strada è percorsa da pedoni, che si vedono all’ultimo momento, cosa stiamo aspettando? Questa è la strada, che collega la zona industriale di Ascoli a quella della Val Tesino, il Piceno all’entroterra, non si possono spendere milioni di euro per la sua realizzazione e poi lasciarla in queste condizioni".

Maria Grazia Lappa