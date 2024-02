In cassaforte tredici punti nelle ultime cinque uscite

Con la vittoria ottenuta sul Vastogirardi per tre a zero, la Samb di Maurizio Lauro tiene il passo del Campobasso e distanzia di altri due punti L’Aquila, fermata in casa dalla sempre pericolosa Vigor Senigallia, la seconda squadra (oltre ai molisani) già capace di battere i rossoblù dopo una gara che era stata dominata dai rivieraschi (come ammesso dallo stesso tecnico senigalliese). Ora, Samb e Campobasso sono a più quattro dall’Aquila, club che ha investito molto nel mercato di gennaio per cercare di recuperare lo svantaggio maturato nelle prime uscite dell’anno. Cappellacci ci era riuscito, ma nelle ultime cinque partite gli abruzzesi hanno pareggiato tre volte, tanto che ben quattro squadre hanno fatto meglio di Angiulli e compagni nell’ultimo periodo. A proposito dello stato di forma, la Samb si è ripresa in pieno dalla crisi natalizia e ha ottenuto tredici punti nelle ultime cinque uscite, facendo meglio di chiunque altro, compreso il Campobasso, fermo a dieci. A questo punto è evidente che il campionato è molto livellato, ancora aperto a ogni possibilità, anche se gli ultimi risultati farebbero pensare a una corsa a due o al massimo a tre, visto che l’Avezzano ha perso due degli ultimi scontri ed è lontano sei punti dalla vetta.

La Samb di Lauro appare in salute, tanto che nel dopo gara con il Vastogirardi, il tecnico rossoblù si è detto dispiaciuto della sosta forzata causata dal Tornero di Viareggio, che vedrà in campo la selezione di under della Lega nazionale italiana. I rivieraschi non hanno giocato il loro miglior calcio contro la penultima in classifica, ma hanno comunque vinto per tre a zero grazie alle reti di Zoboletti, Battista e Martiniello, cosa che fa ben sperare per il prosieguo del campionato e bilancia la sfortuna che ha spesso colpito i rossoblù con episodi a sfavore o partite stregate (l’ultima volta a Tivoli, con la colpevole espulsione di Bontà e due reti fotocopia subite da fuori area). Certamente, con il Vastogirardi, si è fatta sentire la mancanza di Arrigoni, che ha geometrie e la capacità di cambiare versante di campo, alternando gioco lungo e gioco corto. Caratteristiche uniche nella rosa rivierasca e davvero poco comuni in Serie D (un regista capace di sostituirlo non solo è difficile da trovarlo in rosa, ma nell’interna Lnd). Ha ragione Lauro, però, quando dice che in assenza di Arrigoni (peraltro l’assenza dovrebbe essere breve: il centrocampista ha solo un virus), la squadra deve trovare altre soluzioni per risalire il campo e servire gli avanti. Alla ripresa del campionato, tra due settimane, la Samb di Maurizio Lauro dovrà vedersela con Fossombrone e United Riccione, sempre in esterna, un passaggio delicato al quale i rossoblù si avvicineranno allenandosi a partire da domani (oggi è stata concessa una giornata libera in più).

Pierluigi Capriotti