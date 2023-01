In Cattedrale l’omaggio al vescovo emerito

Una fila continua di persone a rendere omaggio alle spoglie mortali del vescovo emerito Gervasio Gestori, nella cattedrale della Madonna della Marina. Il feretro è stato esposto per l’intera giornata di venerdì nella Chiesa di S. Niccolò di Bari ad Acquaviva Picena, dove Gestori abitava e dove aveva ricevuto la cittadinanza onoraria. Da ieri mattina, invece, è in Cattedrale, dove per tutto il giorno centinaia di fedeli si sono recati per rendere omaggio al vescovo emerito. Questa sera, dalle ore 21, iniziata la veglia di preghiera in Cattedrale mentre le esequie sono in programma domani pomeriggio alle ore 15. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, dei Vescovi ausiliari, del Consiglio Episcopale, in commossa comunione di preghiera con il Presbiterio diocesano: "Al Signore Gesù, che egli ha servito con fedeltà e coraggio offrono il bene da lui compiuto, ricordano con affetto e gratitudine il suo fedele, sollecito e generoso servizio alla Chiesa. Pregano Dio Padre misericordioso ed elevano la supplica perché accolga questo figlio delle terre ambrosiane nella beatitudine del Paradiso". Dopo il cordoglio è il momento del ricordo. Il vescovo Carlo Bresciani, a nome di tutta la Diocesi, lo ha ricordato "con grande riconoscenza e affetto". "Il Vescovo Gestori si è adoperato per far maturare nella nostra giovane Istituzione, la consapevolezza della Diocesi – scrive Pietro Pompei direttore editoriale de L’Ancora - chiedendo per la nostra Cattedrale il titolo di Basilica Minore".

Ma. Ie.