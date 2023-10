In centinaia per divertirsi con l’orienteering

Grande successo per l’Orienteering nel vecchio incasato di Grottammare, che ha registrato la partecipazione di 280 persone, distribuite in vicoli e piazzette. L’evento è stato organizzato dall’associazione Passi nel Bosco, da un’idea della cronometrista Rosanna Carota. L’orienteering è una disciplina sportiva nata nei paesi scandinavi con l’obiettivo di realizzare, nel minor tempo possibile, un percorso predefinito caratterizzato dal passaggio obbligato presso alcuni punti di controllo, "lanterne", con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica. Le gare si sono svolte lungo un percorso di circa 1,5 chilometri, ricavato nel centro storico di Grottammare. L’evento ha avuto un grande successo di pubblico, per la sua valenza sportiva e per quella sociale, poiché può essere praticato a tutte le età. L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni del territorio, tra cui Comete impresa sociale, l’Associazione Cronometristi e l’Associazione Cultura e Sport. Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa dal presidente di Passi nel Bosco, Leonardo Perrone, del sindaco Alessandro Rocchi e da Rosanna Carota.