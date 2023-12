"In centro ci sono 80 negozi sfitti"

Eventi in centro, la minoranza chiede di tenere il centro libero da eventi enogastronomici impattanti durante l’estate. La maggioranza non si sbottona e mette sul piatto una timida disponibilità a valutare una modifica al regolamento sull’utilizzo degli spazi pubblici. Sembrerebbe naufragata, l’iniziativa promossa dall’opposizione tesa a cambiare le norme per l’uso del centro cittadino nei 60 giorni di bella stagione in cui si registra il maggiore afflusso turistico. Iniziativa sorta perlopiù a seguito delle polemiche sul ‘Villaggio Coldiretti’. Ed è subito polemica: è Luciana Barlocci a muovere l’attacco, facendo notare che nell’ultimo periodo i mercati si succedono senza soluzione di continuità: "Bisogna stilare un calendario ragionato per attutire l’impatto di questo fenomeno – ha detto la consigliera del misto - Sul programma di mandato c’è scritto che dobbiamo occuparci dei negozi di vicinato, anche e soprattutto a Porto d’Ascoli, creando un circuito virtuoso che contrasti la marea di negozi sfitti presenti in riviera: ce ne sono circa 80".

E’ quanto emerge in commissione commercio, tenutasi ieri sera in sala consiliare per discutere la mozione di Paolo Canducci, poi ritirata, con cui il capogruppo dei Verdi aveva chiesto di blindare il centro fra luglio e agosto per gli eventi gastronomici: "Quest’anno gli appuntamenti enogastronomici sono stati tantissimi – ha aggiunto Canducci – il centro si è trasformato in un ristorante all’aperto. Il nostro regolamento dice che bisogna fare eventi di prodotti tipici, e che nel clou dell’estate alcune zone della città come piazze e parcheggi non possono essere concesse, salvo deroghe. Dobbiamo intervenire sul regolamento per escludere queste deroghe". L’ex sindaco Pasqualino Piunti ha proposto di distribuire gli eventi anche in Sentina, Porto d’Ascoli e Ragnola. Istanze accolte con una certa freddezza dalla maggioranza: "Penso che il regolamento vada bene così – ha risposto Domenico Novelli - al limite possiamo evitare di sovrapporre eventi simili". Immediata la replica di Giorgio De Vecchis: "Se le cose fossero andate bene oggi non saremmo venuti qui. C’è la volontà di affrontare la questione, visto lo scempio che c’è stato? Se scompaiono le attività con sede fissa finiscono anche i mercati e i turisti non vengono più". Sulla moria di negozi in centro è tornato Umberto Pasquali, che ha negato l’aumento del fenomeno nelle zone più frequentate della riviera. Ma la strada sembra ancora molto lunga.

Giuseppe Di Marco