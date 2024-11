"In centro ci sono pochi parcheggi"

Il quartiere centrale, quello di Sant’Emidio, sembra condividere con gli altri una grande preoccupazione: i parcheggi. Alessandro Mannocchi ci dice: "Qui il problema principale è che mancano i parcheggi. Noi residenti abbiamo tante difficoltà a trovare posteggi per le nostre auto. Credo sia questa una problematica da risolvere. Anzi, è quella principale e spero che qualcuno ci metta mano il prima possibile". Altra questione quella di piazza Arringo. "La pavimentazione è pericolosa, anche se se ne parla da tanto tempo ora sarebbe il momento di metterla a posto" commenta una cittadina. "E poi, secondo me, si tende a tenere pulito e in ordine solo le zone che si ‘vedono’: in tante rue c’è disordine, manca la pulizia, e la manutenzione è a cura quasi totale del cittadino".