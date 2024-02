"In certe situazioni solo un rimedio: dovevamo fermare l’avversario"

Squalificato Mister Fabrizio Castori che ha seguito la gara nello Sky Box accanto al DG Giannitti, in sala stampa arriva il vice Riccardo Bocchini a commentare il pareggio conquistato dall’Ascoli contro il Brescia. Un pareggio amaro per come è arrivata la rete di Dickmann che ha spedito un bolide a togliere la ragnatela alla sinistra di Viviano, ma su cui l’estremo difensore bianconero poteva fare certamente qualcosa di più. L’errore grave è stato far fare al calciatore delle ‘rondinelle’ trenta metri con la palla al piede senza che nessuno lo contrastasse. Mister senza quell’eurogol il Brescia non l’avrebbe trovato il pareggio? Il vice allenatore dell’Ascoli Riccardo Bocchini ha parlato nella sala stampa dello stadio "Del Duca" al termine del match pareggiato contro il Brescia nella ventisettesima giornata del campionato di Serie B.

"Ne sono convinto anche io, ma il calcio è semplicissimo. Su quella situazione di gioco si doveva fare fallo. Stop. In certe situazioni c’è un solo rimedio: dovevamo fermare l’avversario. Semplice. Avevamo avuto un paio di situazioni dove avevamo ritrovato il contatto con l’avversario e dovevamo fare fallo. Sinceramente non ho rivisto quel tiro, ma sembra il classico tiro dalla domenica. Si tratta di un gol tirato fuori dal cilindro e alla fine è finito per pesare nell’economica della partita. Non so se era parabile, ma davvero è stato un tiro azzeccato da venticinque metri calciato da un difensore. Il fallo fa parte del calcio e andava usato".

Viviano praticamente inoperoso ma davanti cosa è mancato? "Il nostro tipo di partita era questa. Stare pià avanti possibile e volevo proporre gioco senza subire. Penso che la squadra ha fatto una prestazione importante e non ha mai lasciato entrare gli avversari nella propria metà campo. Siamo mancati un po’ nella tempistica della rifinitura e cercando di approfittare di una linea difensiva avversaria non messa benissimo. Nella ripresa abbiamo cercato di esprimere tutto ciò che avevamo in corpo e credo che abbiamo sfoderato una bella prova sia fisica che nervosa. Abbiamo pressato per aggredire gli avversari ma senza mai rinunciare a proporre gioco. Quando le squadre si abbassano non è poi facile trovare la strada del gol".

A fine gara poteva starci anche un secondo rigore? "L’episodio finale era rigore netto, inutile girarci intorno. L’avrà spiegato l’arbitro a qualcuno. A noi non ha spiegato nulla. Parlare di questo non ci porterà a nulla. Fa parte del calcio purtroppo, ma è inutile rammaricarsi".

Amaro anche il commento di Marcello Falzerano: "Sicuramente abbiamo fatto meglio dei nostri avversari – ha ammesso – ma tutto dipenderà da quello che riusciremo a fare domenica contro la Reggiana. Se dovessimo vincere, questo sarebbe un buon punto: adesso è importante muovere sempre la classifica, Peccato per il gol che abbiamo subito. Avremmo dovuto fare fallo, invece abbiamo lasciato troppo spazio a Dickmann: purtroppo può succedere quando giochi a uomo e perdi la marcatura dell’avversario".

Valerio Rosa