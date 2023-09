In cinque location del vecchio incasato le note di "Piano piano nel borgo"

"Piano piano nel borgo", l’iniziativa che richiama pianisti da ogni parte d’Italia torna domani, in cinque location del vecchio incasato. "Nel ricordare il successo dell’iniziativa - afferma l’assessore Lorenzo Rossi – ringrazio il Consorzio Vecchio Incasato e la collaborazione proficua con le attività commerciali del borgo. Grazie a loro il nostro paese alto offre sempre più iniziative culturali". L’evento si realizza con la collaborazione di "Ricci Pianoforti" . "Dislocheremo gli strumenti nei cinque punti già noti ovvero: chiostro di Sant’Agostino, Largo di Porta di Porta Maggiore, via San Giovanni Battista, Logge di piazza Peretti e Santa Lucia – afferma Daniele Gioia a nome del Consorzio - Tutti sono benvenuti: sia per lasciarsi coccolare dalle melodie, sia per divenire attore protagonista sedendosi di fronte a uno dei cinque strumenti, nella speranza di lasciare un ricordo speciale di questa serata".