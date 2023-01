In città 610 cantieri per la ricostruzione privata

Analizzando il rapporto di fine mandato presentato dal commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini emerge che nelle Marche al 31 dicembre 2022 ammontano a 15.679 le richieste di contributo presentate, 9.470 quelle concesse, 845 quelle respinte e 5.364 in fase istruttoria. In totale sono stati richiesti contributi per quasi 7 milioni di euro, di cui 3.624.203 concessi e 1.785.923 di euro liquidati. Sono 9.470 i cantieri aperti, 5.229 quelli chiusi. Nei comuni più distrutti, molti dei quali avevano scelto di seguire la strada dei Piani Urbanistici attuativi, si sono create solo negli ultimi due anni le condizioni per l’avvio concreto della ricostruzione, anche con i Programmi straordinari, assistiti in molti casi dalle ordinanze per le opere pubbliche essenziali in deroga via via emanate, fino al dicembre scorso. In alcuni comuni come Amatrice, Accumoli, Campotosto, Arquata del Tronto, Montegallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Muccia, Camerino, Norcia, Preci e Cascia si stanno approntando cronoprogrammi puntuali, anche per la ricostruzione privata, che tengono conto dell’avanzamento dei cantieri pubblici e delle possibili interferenze.

Le richieste di contributo per la ricostruzione privata nel comune di Ascoli sono state 955, di cui 610 concesse; l’importo richiesto è stato di 500 milioni di euro, quello concesso ammonta a 307 milioni. Sono 610 i cantieri aperti, 342 quelli chiusi. Per quanto riguarda Acquasanta, 493 le richieste presentate, 356 quelle concesse; 212 milioni di euro sono stati richiesti e ne sono stati concessi 149 milioni. Sono 356 i cantieri aperti e 182 chiusi. Il comune dove si registra il più elevato valore dei danni all’edilizia privata è Amatrice, con 1,2 miliardi di euro, seguita da Tolentino, con 950 milioni, Camerino, con 896 milioni, Norcia con 831, Ascoli con 712, Arquata del Tronto con 632 milioni, San Severino Marche, con 575 milioni, Teramo, con 412 milioni di euro. Tante le aspettative sulla nuova piattaforma digitale Gedisi, con la quale i professionisti si interfacciano con gli Uffici speciali regionali della ricostruzione. La migrazione delle pratiche già depositate sul vecchio sistema Mude (circa 28 mila) verso Gedisi è attualmente in corso, ed è stata programmata per rendere operativo il nuovo sistema dal 15 gennaio. Gedisi, già adeguato alle 7 innovazioni introdotte dal Testo unico della ricostruzione privata, sarà l’unico portale telematico di accesso alla ricostruzione post sisma 2016 per cittadini, professionisti ed imprese.

Peppe Ercoli