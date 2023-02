In collegamento con la stazione Concordia, gli scienziati raccontano la vita in Antartide

Il 7 ottobre 2022 l’Ic dei Sibillini, grazie alla nuova dirigente scolastica Alessia Cicconi, presente in Antartide nella spedizione del 2015, ha potuto collegarsi con la stazione italo-francese "Concordia" per conoscere gli esiti delle ricerche scientifiche compiute da un team internazionale di studiosi. Massimiliano Catricalà, station leader, ha presentato alle classi i 13 scienziati che studiano anche le conseguenze del riscaldamento globale in Antartide, analizzando il plancton, la fauna locale e il pack, che nel caso si sciogliesse, rilascerebbe nell’aria gas serra C - CO 2 provocando effetti nocivi per l’ambiente. Oltre a temperature intorno a -65 °C, c’è una pressione atmosferica molto bassa, il 30% in meno di ossigeno rispetto alle condizioni normali. Inoltre la scarsa umidità aumenta il rischio incendi e, a causa dei venti gelidi in inverno, i winter over si devono coprire completamente con tute speciali per evitare ustioni. Numerose le domande da parte degli studenti, curiosi di conoscere gli aspetti tecnici legati alla quotidianità, soprattutto per le difficoltà di vivere in isolamento per lungo tempo e affrontare i quattro mesi di buio totale.

Per alleviare tutto ciò nella base vi sono diversi svaghi: libri, palestra, giochi da tavolo, videogiochi e cinema. Motivo di orgoglio per le Marche è la presenza dello chef veregrense Marco Smerilli tra i componenti della spedizione.