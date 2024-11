In Comune per celebrare la giornata nazionale della gentilezza

È stata celebrata con un incontro, svoltosi nella mattinata di mercoledì la ‘Giornata Mondiale della Gentilezza’. Il municipio è stato teatro di un incontro promosso dall’amministrazione comunale che ha visto protagoniste le classi quinta A e D della scuola ‘Piacentini’ e la classe quinta A della scuola ‘Caselli’, vincitrici del contest tra scuole per la realizzazione del logo di quest’anno. Il logo è stato stampato su delle borracce termiche che sono poi state donate agli alunni di tutte le scuole d’infanzia e primarie di San Benedetto, quale omaggio simbolico e strumento educativo per trasmettere un messaggio di amore e rispetto per l’ambiente.