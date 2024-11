In Comune si fanno i conti. Sono 9mila le Tari insolute

Imposte e somme da recuperare: i numeri tornano protagonisti dell’attività e del dibattito in comune. Per quanto riguarda i balzelli municipali, nel 2024 sono stati notificati 9.374 atti per importi Tari di due annualità non ancora versati all’ente. Nello specifico, in 9 mesi il servizio tributi ha prodotto ben 4.601 atti per il recupero degli importi Tari del 2021 e altri 4.773 riferiti al 2022. Il dato più interessante è che risulterebbe diminuito il tempo intercorrente fra il mancato pagamento e la notifica. La previsione di competenza per il 2024 è di oltre 13 milioni: gli importi da recuperare, in tal senso, corrisponderebbero a circa il 20% del totale. Contestualmente il comune sta portando avanti il progetto di aggiornamento delle superfici imponibili relativamente alla tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani: iniziativa che comporterebbe a sua volta un recupero di somme per un’entrata annuale di 600mila euro a fronte di 590 atti notificati, anch’essi in aumento. La previsione del 2023, a tal proposito, fu di 580mila.

"Il lavoro di accertamento fiscale – spiega l’assessore al bilancio Domenico Pellei – da un lato indica una gestione virtuosa dell’ufficio tributi nel recuperare risorse in tempi congrui e nella lotta all’evasione, ed è senz’altro anche un segnale che si dà all’indirizzo dell’equità fiscale". Di notevole interesse, per tutt’altra vicenda, è l’intervento della Barlocci nella seduta di question time del 6 novembre: "A seguito di accesso agli atti – ha detto la consigliera – il 17 ottobre 2024 il segretario comunale consegnava alla sottoscritta una lista denominata ‘somme indebitamente corrisposte da recuperare nei confronti di personale con qualifica dirigenziale del comune di San Benedetto’. I dirigenti coinvolti sono otto, di cui tre ancora alle dipendenze dell’ente. La cifra totale al netto degli interessi è pari a circa 120mila euro. Le somme sono ascrivibili a periodi molto lontani nel tempo, laddove per molti casi è in scadenza la seconda prescrizione. Chiedo al sindaco di spiegare il motivo per cui non si è ancora provveduto alla riscossione e quali azioni intende intraprendere al fine di recuperare tali somme".

"L’interrogazione mi è stata data ieri sera e non ho avuto modo di approfondire – ha risposto il sindaco Antonio Spazzafumo –. Prenderò i documenti che occorrono per avere tutte le informazioni e poi farò sapere che tipo di attività faremo. È una cosa vecchia di decenni che vedremo di portare a termine". Nella replica, Barlocci ha messo in chiaro che l’amministrazione dovrà prendere una posizione "Una parte è stata incassata – ha concluso –. e per il resto la questione è finita nel dimenticatoio. Si tratta di somme erroneamente attribuite, quindi ora dobbiamo intervenire. Se non succede nulla tornerò con un’altra interrogazione".

Giuseppe Di Marco