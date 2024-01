"In consiglio cento delibere in un anno"

A tracciare un bilancio dell’attività consiliare svolta nel 2023 è stato Alessandro Bono, presidente del consiglio comunale.

"Ascoli ha ricevuto una spinta decisiva per proiettarsi verso il futuro – commenta – ". Il lavoro svolto in assemblea ha portato all’approvazione di ben cento delibere consiliari. Segnale tangibile di un’attività proficua attraverso la quale sono stati portati avanti temi centralissimi per lo sviluppo della città. Tra le numerose decisioni prese nel corso dell’anno, mi preme sottolineare l’accordo strategico con la Saba, in relazione ai parcheggi. Si tratta di un accordo fatto con il desiderio di andare sempre più incontro alle esigenze incombenti dei cittadini. Voglio inoltre ricordare la delibera sul regolamento della pulizia urbana, un atto fondamentale per dare maggiore sicurezza agli ascolani e contrastare ogni forma di degrado in città e non solo. Di grandissimo rilievo, poi, è la strada tracciata grazie all’accordo, primo in Italia come piano della città, con il Demanio fatto per avere spazi condivisi al servizio della comunità. Il nostro impegno continua anche nel nuovo anno".