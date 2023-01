In consiglio comunale è scontro sulla Ciip

Un tuffo dove l’acqua è più blu. Niente di più? Proprio per nulla. La minoranza del consiglio comunale, oltre a chiedere un bene qualitativamente migliore per la città, esige che l’aumento delle tariffe Ciip venga annullato. E’ quanto emerso nella riunione in emiciclo di ieri sera, nel corso della quale si è discusso il bilancio previsionale recentemente presentato dal consorzio idrico: un bilancio che però viene approvato in assise grazie ai voti favorevoli della maggioranza. La coalizione Spazzafumo vota compattamente, con l’unica eccezione del suo membro ‘eretico’ Luciana Barlocci: la consigliera di Rivoluzione Civica, oltre a esprimere parere sfavorevole al corposo documento, ha chiesto al sindaco di proporre l’annullamento del ricalcolo tariffario. "Propongo - ha detto Barlocci - di dare mandato al sindaco Antonio Spazzafumo di domandare la riconvocazione dell’Ato 5 e chiedere la revoca dell’aumento delle tariffe. Resto basita perché noto delle incongruenze importanti nel bilancio. Salta all’occhio il costo del personale, ovvero 13 milioni di euro per 265 unità: negli ultimi anni queste sono aumentate considerevolmente. La Ciip inoltre esternalizza diversi servizi: sicuramente la necessità c’è, ma cozza con i numeri del personale". L’iniziativa viene però stroncata dalla maggioranza, che boccia l’ordine del giorno e invia alla Ciip il proprio placet. La discussione non si è però limitata al tentato blitz della consigliera. Un accanito coro di contrari ha infatti sollevato dubbi su diverse previsioni contenute nel bilancio. "Ci crogioliamo sul fatto che siamo stati informati dell’aumento – ha notato Giorgio De Vecchis (gruppo misto) - ma che indirizzi abbiamo dato a questa società? L’anello dei Sibillini non si sa quando verrà realizzato. È dal 2017 che sento dire che sui Sibillini c’è l’acqua, però è parco naturale, pertanto l’ente ha detto che non si può prendere. E questa storia la facciamo finire così? Non andremmo a distruggere un parco: si andrebbe a realizzare, piuttosto, un intervento non invasivo".

A sposare la linea è anche Fratelli d’Italia: "Sulla captazione d’acqua dal parco dei Sibillini ci è stato detto che l’ente ha negato tale possibilità – ha aggiunto Andrea Traini - per cui chiedo l’amministrazione di attivarsi per discutere tale questione in un tavolo specifico. Poi va detto che gli investimenti della Ciip, per il 29%, vengono finanziati da mutui bancari: si sarebbe potuto fare molto di più. Il momento storico che stiamo vivendo non ci consente di far gravare il peso delle tariffe sui cittadini. Inoltre il vertice del consorzio non ha spiegato come mai diversi interventi programmati per l’anno scorso non siano stati realizzati". Tra le voci favorevoli, quella di Simone De Vecchis, in passato più critico sul tema: "Per mitigare i disagi bisogna implementare le opere di captazione delle acque – ha concluso il capogruppo di Rivoluzione Civica - Se ciò non è avvenuto sicuramente ci sono ragioni tecnico-burocratiche. Propongo di sollecitare il sottosegretario Lucia Albano per chiedere al governo contributi a fondo perduto".

Giuseppe Di Marco