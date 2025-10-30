In Consiglio comunale il nuovo assessore al posto di Pantaloni

Prima il consiglio comunale, poi la nomina del nuovo assessore che prenderà il posto di Francesca Pantaloni, quest’ultima nominata nella nuova giunta regionale presieduta da Francesco Acquaroli. Sono ore calde, queste, per l’amministrazione comunale ascolana. Oggi, intanto, si torna sui banchi del consiglio, per la seduta convocata alle 15 al palazzo dei Capitani. La Pantaloni ufficializzerà le sue dimissioni dalla carica di assessore e il suo posto, probabilmente da domani o dalla prossima settimana, verrà preso dall’attuale consigliera Marika Ascarini. Di conseguenza, al suo posto, subentrerà Vincenzo Mancini. Oggi, poi, ci sarà anche la nomina a consigliera comunale di Tatiana Traini, in surroga al dimissionario Francesco Ameli. L’esponente del Partito Democratico, infatti, si era dimesso a metà settembre, prima delle elezioni regionali. Poi si passerà agli argomenti all’ordine del giorno. A cominciare dall’interrogazione, presentata dalla minoranza, sullo stato delle fontane che erogano acqua potabile nel territorio comunale. Poi si parlerà anche del progetto per la riqualificazione di piazza Arringo, con l’opposizione che contesta alla maggioranza il mancato coinvolgimento nella stesura del progetto. Successivamente, verranno designati i rappresentanti del Comune all’interno del consiglio del Bim, il Consorzio Bacino Imbrifero del fiume Tronto. Tra gli altri punti all’ordine del giorno, poi, anche la richiesta di rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade cittadine, il miglioramento della sicurezza dei manti stradali e la pulizia dei lampadari alla Loggia dei Mercanti.

m. p.