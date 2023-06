In consiglio comunale si parla anche di orti urbani

Il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni ha convocato il consiglio comunale per venerdì prossimo alle ore 21,30, con 5 punti all’ordine del giorno. Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, il civico consesso dovrà approvare la variazione di bilancio di previsione in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Al terzo punto figura l’applicazione della quota accantonata dell’avanzo di amministrazione anno 2022 con la variazione al bilancio 2023-2025 ed a seguire altro punto tecnico, sempre relativo al bilancio di previsione e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2022 vincolato. Al quinto punto il consiglio è chiamato all’approvazione dello schema di convenzione per i rapporti con la Stazione unica appaltante delle Marche (Suam) per lo svolgimento delle procedure di gara in concessione. L’ultimo punto prevede l’approvazione del regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo delle aree adibite ad orti sociali.

Le piccole aree, dove coltivare ortaggi per la casa, sono una ventina e si trovano lungo la via Conte Vinci, in zona Boccabianza.