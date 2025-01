In consiglio comunale si parlerà anche di clima ed energia

Il Consiglio comunale di Grottammare, convocato per giovedì prossimo, torna a parlare di clima ed energia. All’ordine del giorno figura lo schema di accordo di collaborazione tra i comuni di Monteprandone, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto e BIM Tronto, firmatari del Piano d’azione congiunto per il clima e l’energia. Ad aprire la riunione, la surroga del consigliere comunale dimissionario Lorenzo Vesperini con Eleonora Marini che risulta la prima dei non eletti della lista "Città Unica Grottammare". La discussione degli argomenti sarà anticipata dall’illustrazione di una serie di interrogazioni presentate dai membri dei partiti di minoranza. La CIIP spa sarà ancora oggetto di discussione nel punto successivo alle interrogazioni e con il quale si chiede l’indirizzo del Consiglio comunale relativamente al voto da esprimere sul Bilancio di previsione 2025 della società, nell’imminente assemblea dei comuni soci del prossimo 27 gennaio.