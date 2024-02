In consiglio la richiesta di aiuto del figlio di Achille Mestichelli

Si è tenuto venerdì sera il consiglio comunale di Castel di Lama, sette i punti all’ordine del giorno. Una seduta che ha visto momenti di discussione estenuanti. Il consigliere di opposizione Tiziano Oddi ha chiesto la parola all’inizio della seduta per chiarire alcuni aspetti, prima fra tutti il bando di concorso indetto dal Comune per una figura di operaio. "Partendo dal presupposto – ha detto il consigliere Oddi – che compatibilmente al bilancio ci auguriamo possano essere assunte altre persone, nel contempo ci chiediamo: siamo sicuri che in organico non abbiamo soggetti assunti con queste caratteristiche? Perché continuiamo a fare concorsi per assumere figure che vengono spostare in altri contesti? L’auspicio è che queste situazione non accadano più, creando emergenze".

Oddi ha chiesto anche un aggiornamento sui lavori di via Scirola "che continuano ad andare a rilento e sulla Pista di pattinaggio". Pronto l’intervento del sindaco Mauro Bochicchio che ha ribadito che "sulla Pista di pattinaggio i lavori sono fermi in attesa del nulla osta del dipartimento dello sport". Mentre per i lavori di via Scirola la parola è passata al vice sindaco Marco Mattoni, che ha sottolineato che si è in dirittura di arrivo, che si stanno preparano le panchine e piante e la base per il nuovo asfalto. "Si barcamenano – ha detto Mattoni – ma sono a buon punto".

Tra i punti in discussione anche la richiesta del figlio di Achille Mestichelli, il 53enne lamense che morì il 18 febbraio 2015 a seguito delle gravissime lesioni riportate in una lite avuta con un tunisino qualche giorno prima, il 13 febbraio, in una cella del carcere di Marino del Tronto, di avere un contributo economico per affrontare le spese giudiziarie. Il figlio con una lettera inviata a fine gennaio: chiede un contributo di 5mila euro per affrontare le spese legali per l’Appello. Un argomento molto delicato che verrà affrontato nei prossimi mesi. Il consiglio comunale non è il soggetto deputato per decidere se poter dare un contributo economico, hanno chiarito, ma nel frattempo i consiglieri si sono attivati per racimolare un piccolo contributo economico con la promessa che verranno effettuate altre iniziative per ottenere altre cifre, prima di valutare sul possibile aiuto che potrebbe arrivare dal Comune e dall’Unione.

Si è parlato anche di una variazione di bilancio per la sistemazione dell’impianto dei condizionatori d’aria dell’asilo nido ‘Il Passerotto’ e della nuova nomina dei revisore dei conto. Infine si è arrivati ad una estenuante discussione sul regolamento dell’uso dei pulmini, che vede anche un sistema di sanzionatorio, che è sembrato la cosa più complicata che il comune di Castel di Lama ha messo a punto negli ultimi anni.

Maria Grazia Lappa