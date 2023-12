"In costume al mare: non vedo lo scandalo"

"Il comune non ha finanziato il calendario. Chi ha detto il falso e offeso le modelle del calendario ne dovrà rispondere nelle sedi opportune". È con queste parole che Claudio Marastoni (foto), promoter dell’iniziativa che ha portato alla realizzazione del calendario ‘Miss Grand Prix 2024’, replica alle accuse provenienti dalla riviera delle palme. "I settemila euro spesi dal comune sono per la partecipazione all’Eicma, la più importante fiera sulle motociclette a livello mondiale, organizzata dalla mia società – spiega Marastoni – nella quale è stato coinvolto l’ente sambenedettese per la promozione della sicurezza stradale". È su questa base che sono nati i presupposti per l’iniziativa del calendario. "Alla fiera era presente il sindaco Antonio Spazzafumo e alcuni consiglieri comunali, e da lì è nata l’idea di ambientare gli scatti del calendario ‘Miss Grand Prix’, iniziativa che si ripete annualmente, a San Benedetto. Ma voglio specificare che il comune non ha pagato il calendario: questo è stato realizzato grazie al contributo di sponsor privati, che peraltro compaiono sul calendario stesso". Molte delle critiche si sono incentrate sul contenuto del calendario, composto di 12 scatti che ritraggono modelle in costume, in location sambenedettesi. "I temi del calendario sono moda, bellezza e cultura – prosegue il promoter – e in quasi tutte le foto è presente il mare, quindi penso che indossare un costume da bagno sia normale. Non vedo, pertanto, dove sia lo scandalo". Continua Marastoni: "Da sempre faccio manifestazioni contro la violenza sulle donne. Nei mesi scorsi abbiamo fatto un evento contro la violenza di genere proprio a San Benedetto, e se avrò l’ok dal comune lo rifarò anche in futuro". Si tratta di ‘Rosso Italia’: la manifestazione metteva a sistema l’universo Ducati, il rosso della moda e dell’enogastronomia e la campagna ‘Scarpette rosse’. "Non si devono offendere le modelle – conclude Marastoni – stanno solo lavorando, alcune per pagarsi gli studi". Per tutta ieri, comunque, sindaco e giunta hanno mantenuto il massimo riserbo sulla questione. L’atmosfera si conferma piuttosto tesa, e la vicenda potrebbe segnare uno spartiacque nel mandato amministrativo di Spazzafumo.

g. d. m.