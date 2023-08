In difficoltà vicino agli scogli Soccorso da due giovani bagnini

Soccorso dal bagnino di salvataggio un uomo in difficoltà nei pressi degli scogli in zona Ischia a Grottammare. Sono stati attimi di grande preoccupazione. Il bagnante, trascinato dalla corrente si è trovato bloccato nel varco fra due scogliere, a circa 100 metri dalla riva. Il bagnino di salvataggio Lorenzo Di Arcangelo si è accorto di quanto stava accadendo ed ha raggiunto l’uomo a nuoto, trasportandolo a terra con la collaborazione dell’ex bagnino Filippo Carfagna. Quest’ultimo si trovava sulla spiaggia ed avendo visto il giovane bagnino all’opera, ha deciso di dare man forte, anche perché la persona soccorsa era piuttosto pesante. Una volta messo in sicurezza il bagnante, l’addetto al salvataggio ha chiesto l’intervento del 118 e ha informato di quanto accaduto la capitaneria di porto. In pochi minuti sul posto è arrivato l’equipaggio della Potes e la guardia costiera. Il bagnante è stato visitato dai sanitari e i parametri erano buoni perché l’uomo non aveva ingerito molta acqua. Dopo il passaggio della perturbazione, con piogge e vento, il mare ieri era molto mosso e su ogni stabilimento balneare sventolava la bandiera rossa che raccomandava ai bagnanti di non avventurarsi in mare, o comunque, di stare vicino alla riva.