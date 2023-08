"In fuga all’improvviso, sembrava un film Momento terribile"

"Ero dentro al ristorante, ma la mia attenzione è stata attratta dal vedere improvvisamente i clienti che cenavano all’esterno alzarsi di scatto e allontanarsi. Sembrava un film". E’ il racconto di Giacomo Sacripanti, titolare del ristorante "Capriccio degli dei" a piazza Ventidio Basso. "Eravamo a fine serata ma c’erano ancora una quarantina di persone che hanno subìto gli effetti dello spray al peperoncino, così come anche una cameriera che in quel momento stava servendo ai tavoli esterni" racconta ancora il ristoratore. "Hanno avuto problemi respiratori, bruciore agli occhi, alcuni anche tosse. E’ stato un momento terribile. Uno dei ragazzi che erano in piazza è stato curato dai sanitari del 118, ma le sue condizioni erano tali da doverlo trasferire in ambulanza al pronto soccorso. La cameriera mi è venuta incontro dicendo "Dio non respiro" poi grazie a Dio si è ripresa. Una cosa tanto grave quanto assurda se si pensa che a causarla sarebbe stata una donna". Piazza Ventidio Basso di tanto in tanto è teatro di episodi negativi. "Domenica scorsa c’è stato un parapiglia fra alcuni ragazzi" ricorda Sacripanti. La notte fra il 9 e il 10 dicembre 2022 avvenne una rissa per la quale il questore ha emesso due Daspo urbani, rispettivamente di sei mesi e un anno, a carico di altrettanti soggetti identificati. Quella notte i ragazzi se le sono date di santa ragione a San Pietro Martire, anche a colpi di bottiglie, suscitando indignazione e paura in molte persone fra residenti e passanti che hanno avvisato la polizia rivolgendosi al numero unico per le emergenze.