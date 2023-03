In fuga dal commercio: boom di chiusure

di Vittorio Bellagamba

La desertificazione commerciale continua a manifestarsi ad Ascoli. Il dato emerge dall’analisi dei risultati contenuti nel rapporto realizzato dall’Ufficio Studi di Confcommercio con il titolo: ’Demografia d’impresa nelle città italiane’. Nel comune di Ascoli nel 2012 le attività di commercio al dettaglio nei centri storici erano 175, a differenza delle 139 nel 2022 mentre al di fuori dei centri storici si è passati da 413 imprese a 349. Per quanto riguarda alberghi, bar e ristoranti, il confronto tra i dati del 2012 e quelli del 2022 fanno emergere una riduzione del 11,66% nei centri storici e del 2,57% nei centri periferici. Il dato del capoluogo piceno è in linea con quanto avviene anche nel resto delle Marche. Per delineare il quadro generico dell’andamento della demografia d’impresa marchigiana sono stati presi a campione i comuni di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata e Pesaro. Dal confronto tra il 2012 e il 2022 dei dati relativi ai cinque comuni emerge, nel complesso, un calo per quanto riguarda il commercio al dettaglio (esercizi non specializzati, prodotti alimentari e bevande, tabacchi, carburante per autotrazione, prodotti per uso domestico in esercizi specializzati, articoli culturali e ricreativi, farmacie, commercio al dettaglio ambulante, ecc.), pari al -24,07% nei centri storici e al -18.94% nei centri periferici; le attività di alloggio e ristorazione concentrate nei centri storici registrano un dato positivo del 2,31%, mentre si verifica una riduzione del 6.47% in periferia.

Dai dati riportati emerge inoltre una diminuzione della densità commerciale in prodotti specializzati, in calo sia nei centri storici con un abbassamento del 23,82% sia esterni con un abbassamento del 24,89%. Per quanto riguarda le strutture di alloggio si riscontra una diminuzione fuori dai centri storici del 6,46% al contrario dei centri storici, dove si registra un aumento del 2,56%. Il comparto ristorazione nei centri storici è aumentato del 2,28% quasi alla pari con i servizi di alloggio, ma si registra un calo nelle zone periferiche, pari al -11,35%.

La desertificazione commerciale interesse anche l’Italia nel suo complesso. L’approfondimento sulla demografia d’impresa nei centri storici rispetto al resto del comune suggerisce dinamiche eterogenee tra queste zonizzazioni e tra città del Centro-Nord e del Mezzogiorno, differenze che altrimenti non si scoprirebbero. Nel lungo periodo appaiono più accentuate tanto le perdite dei centri storici per i negozi e gli ambulanti, quanto la crescita dell’offerta turistica.