In fuga dopo l’incidente. Ascolano nei guai a Roma

Ha investito un motociclista nei pressi dello stadio Olimpico di Roma e si è dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. Ma è andata male ad un ascolano di 30 anni che, grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza in servizio nella zona , è stato individuato e denunciato dalla Polizia stradale: rischia una pena da uno a tre anni di reclusione. Lo scorso dicembre l’uomo era alla guida della sua auto, una Fiat 500, quando ha urtato uno scooter Honda SH, condotto da un 25enne di Roma, mentre effettuava una manovra repentina di svolta a destra, tagliando la strada al motoveicolo. L’ascolano però non si è fermato immediatamente per verificare cosa fosse successo e dare soccorso al malcapitato scooterista; ha proseguito la marcia allontanandosi rapidamente. La vittima dell’incidente ha riportato un trauma cranico per fortuna non grave. Le indagini hanno portato alla sua identificazione e ora, difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi (foto), dovrà comparire nei prossimi giorni davanti al sostituto procuratore di Roma.