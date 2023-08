In funzione solo la metà delle fontane sul lungomare sud

Sul lungomare sud le belle fontane arricchite da mosaici fatti dai bambini delle scuole, molti anni fa, hanno funzionato a metà per tutta l’estate. In ognuno dei due gruppi di fontane ne funziona soltanto una. Un problema vecchio, causato da pompe intasate di sabbia, che sembrava essere stato superato qualche anno fa grazie a un accordo con la ditta Giustozzi di Macerata, che a fine stagione smontava le pompe, le portava in officina per la manutenzione e le rimontava verso Pasqua per farle tornare a zampillare e a rallegrare la passeggiata sul lungomare. Come tutte le cose buone che vengono fatte nel comune di Grottammare, finiscono poi per essere abbandonate. Una delle quattro fontane non è decorata dal mosaico e in tutti questi anni non si è trovato il modo per uniformarla con le altre, magari riproponendo il progetto alla scuola che lo aveva realizzato, anche perché, data l’età, l’opera d’arte dei bambini, in alcuni punti si sta sgretolando. Quelle fontane sono salve grazie a una nostra campagna iniziata nel dicembre del 2018, "Salviamo le fontane del lungomare", poiché erano destinate, come la altre a raso, a diventare fioriere. Modo semplice ed economico di risolvere i problemi.