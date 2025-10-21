In giro con il suo cucciolo viene aggredita da un cane di grossa taglia e perde un dito

Una tranquilla passeggiata serale con il proprio cucciolo di cane, ha trasformato la serata in un incubo. È accaduto a Castel di Lama: la signora, ha visto in lontananza avvicinarsi un cane di grossa taglia senza guinzaglio. Per proteggere il suo cucciolo lo ha preso in braccio e per tutta risposta il cane le è saltato addosso mordendole la mano destra e staccandole il dito indice. Le urla hanno richiamato il padrone del cane incustodito che si è scusato e ha giustificato l’accaduto dicendo che l’animale era scappato dal recinto, ma questo non ha cambiato l’esito del terribile morso. La signora è stata trasportata d’urgenza a Torrette dove è stata operata nella speranza di salvare il dito staccato. Purtroppo, nonostante il tentativo disperato, il dito indice non è stato salvato e per la signora oltre al trauma ora si apre un’altro dramma. Ricamatrice in servizio in una delle aziende della Vallata, con la mano destra praticamente svolge tutto il suo lavoro e senza un dito ora non è più abile al lavoro. Una vedo dramma, insomma sia per lei che per tutti i familiari. Un episodio che a quanto detto da alcuni residenti, si sta ripentendo spesso con conseguenze meno gravi, e che deve comunque far riflettere sulla necessità di tenere al guinzaglio i cani e di essere molto prudenti nell’evitare che possano uscire incustoditi dai recinti dove vengono tenuti, perché simili episodi non possono essere giustificati.

v. r.