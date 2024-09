In Harley Davidson per solidarietà alle comunità del sisma

Per l’ottavo anno consecutivo, i membri dei club Harley-Davidson si sono riuniti per il Run delle Valli, un evento benefico nato durante l’emergenza terremoto che colpì il centro Italia. Allora, i motociclisti si mobilitarono per portare aiuti alle popolazioni colpite. In occasione dell’ottavo anniversario, sono tornati nelle Marche, in provincia di Ascoli, per un’altra iniziativa solidale. I gruppi Harley-Davidson di Roma, Viterbo, Frosinone, Perugia, Pescara e Civitanova, in collaborazione con l’associazione Micciani Unita di Rieti, hanno scelto l’associazione umanitaria Kairos di Monsampolo come beneficiaria della raccolta fondi per il 2024. Kairos, attiva inizialmente per aiutare le vittime del terremoto, ora si dedica alle famiglie in difficoltà economica della zona, fornendo pacchi alimentari e vestiario.