In lutto per Sergio Santucci

Si è spento all’età di 61 anni Sergio Santucci, operaio residente a Massa Fermana e volontario della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio, una scomparsa che la lasciato un profondo vuoto nella comunità del piccolo borgo dell’entroterra Fermano e nell’associazione. Era ricoverato da qualche tempo presso l’ospedale di Montegranaro Sergio Santucci, purtroppo sopraffatto da una malattia le sue condizioni negli ultimi giorni sono peggiorate e ieri mattina si è spento. Una notizia che ha creato un grande dolore nella comunità di Massa Fermana, fra i colleghi dell’azienda di Tolentino dove lavorava e nella Confraternita di Misericordia di cui faceva parte da oltre 10 anni, condividendo con i volontari specie i più giovani, tante esperienze e servizi in tutto il territorio. "E’ una giornata triste per la nostra Misericordia – dichiara il governatore Cristiano Bei – Dopo una breve ed inesorabile malattia, è salito in cielo il nostro confratello Sergio Santucci. Era un componente del nostro magistrato, è stato volontario molto attivo, sia nell’ambito dell’emergenza sanitaria che nel settore della Protezione civile, di cui era coordinatore. La sua caparbietà andava di pari passo alla volontà di fare del bene ed aiutare il prossimo, sempre, ogni volta che si presentava la necessità lui era disponibile. Ai familiari ed ai suoi cari giungano le condoglianze e l’abbraccio di tutti i confratelli e dei dipendenti della Misericordia. Che Iddio ti renda merito, Sergio, per quanto di bello hai fatto per il prossimo nella tua vita". Nel pomeriggio di ieri è stata allestita la camera ardente nella cappellina del cimitero di Mogliano (Macerata), dove molte persone sono accorse per portare le proprie condoglianze oltre alla vicinanza al fratello Giorgio, la cognata Gigliola, la mamma Sira, la moglie Alba e tutti i parenti. Il funerale si terrà oggi alle 15,30 nella chiesa dei Santi Lorenzo, Silvestro e Ruffino di Massa Fermana.

Alessio Carassai