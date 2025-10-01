In manette per una multa: “Mi sono sentita morire”. I vigili: noi, aggrediti

Ascoli Piceno, 2 ottobre 2025 – "Quando ho sentito le manette ai polsi mi sono sentita morire. Non credevo a quello che stava succedendo. Ho pensato subito al lavoro, a mio figlio, alla vergogna di essere ammanettata come una criminale davanti a tutta quella gente". Così inizia il racconto della 40enne ascolana, operaia in una grande azienda locale e madre di un ragazzo di 19 anni, che martedì pomeriggio è stata ammanettata e portata via dai vigili urbani in piazza Santa Maria Intervineas.

La donna è stata denunciata per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La nota del comando sulla vicenda recita: "Invitata da una pattuglia a spostare la propria autovettura parcheggiata in modo irregolare, ha dato improvvisamente in escandescenza aggredendo un agente della polizia locale che stava procedendo alla sua identificazione, procurandogli lesioni personali". Alla scena hanno assistito diversi genitori che erano andati a riprendere i figli a scuola. Un papà ha protestato contro gli agenti: "Sarebbe questo il vostro lavoro? Cos’è una terrorista? La volete portare al Marino?". Un bambino, che ha assistito alla scena, ha detto invece ai genitori: "Ma per una multa l’hanno portata via?". Sui social, nel commentare l’articolo del Carlino, diversi hanno scritto di aver assistito alla scena e di essere solidali con la donna. Ecco la versione della 40enne.

Signora, cosa è successo martedì pomeriggio?

"Ero andata dal sarto a far sistemare i pantaloni per mio figlio, lasciando un attimo l’auto. Alla vista dei vigili sono corsa per non farmi fare la multa, visto che ero lì di fianco. Tra l’altro ero stanca morta perché avevo fatto il turno di notte e dormito pochissimo, ed era la terza multa in pochi giorni. E sono tutte cose che ho detto agli agenti".

Lei sa che, anche a costo di procurare antipatie, che il lavoro dei vigili è proprio fare le multe.

"Certo, ero in torto. Ma mi sembrava di essere arrivata in tempo utile ed ero esasperata".

Poi cos’è successo?

"Ho mandato a quel paese loro e le multe e sono risalita in macchina. Quindi sento qualcuno bussare sul finestrino, mi giro e il vigile mi dice: ‘Ora facciamo un bel verbale, così impari a dire le parolacce’. Gli ho consegnato i documenti ma poi ho pensato ‘mandatemela per posta, ora chiamo l’avvocato, non è giusto’ e sono scesa per riprendermeli".

A quel punto la situazione è precipitata.

"Ho allungato un braccio verso il vigile che stava compilando il verbale e mi sono sentita bloccare da dietro. Ho capito che mi stavano ammanettando".

Cosa ha provato?

"Una sensazione orribile che non auguro a nessuno. Davanti a tutti, in quel modo, mi sono vergognata da morire. Ho urlato, anche quando mi hanno messo in macchina ho urlato, gli ho detto anche che l’auto era rimasta in strada con lo sportello aperto ma mi hanno risposto ’Ora non è importante’. Poi sono arrivata al comando e mi hanno dato la denuncia".

Che farà ora?

"Per ora cerco di farmi passare l’ansia, al pronto soccorso sono arrivata con i segni sui polsi e molto agitata. Mi hanno dato tre giorni da stare a casa dal lavoro. E seguirò quello che mi consiglia il mio avvocato".