In mare col maltempo Salvato da due ragazze

La prontezza e il coraggio di due giovani bagnine di 17 e 20 anni ha permesso di scongiurare il peggio e salvare la vita a un 50enne. È successo alcuni giorni fa sulla spiaggia di Grottammare, più o meno all’altezza dell’hotel Marconi. Un uomo sulla cinquantina, nonostante il mare mosso, la giornata burrascosa e la bandiera rossa che metteva in allerta i bagnanti, ha comunque deciso di buttarsi in acqua. Erano le 18 circa quando la forza delle onde lo ha trascinato verso gli scogli. A quel punto l’uomo ha iniziato a chiedere aiuto. Sulla spiaggia c’erano Chiara Carera di 17 anni che frequenta il IV liceo scientifico e Aurora Mora universitaria di 20. Le due bagnine non hanno esitato un attimo e vendendolo in difficoltà hanno preso il pattino, lo hanno raggiunto e riportato a riva. "Il mare era in tempesta e non si sono tirate indietro – racconta una donna che ha assistito alla scena –. Sono state bravissime, un esempio per tutti". Per l’uomo non è stato necessario il ricorso alle cure del Pronto soccorso.