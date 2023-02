In migliaia per il bis a San Benedetto

Fuoco libero di stelle filanti, battaglie di coriandoli e bombolette e, ovviamente, le maschere: centinaia, migliaia di maschere in giro per il centro cittadino, trasfiguratosi per l’occasione in una fantasmagoria di colori sgargianti, zucchero filato e spettacoli di prestigio. Di tutto questo e molto altro è fatto il carnevale, e in riviera l’edizione 2023 ha avuto un sapore particolare: quello della ripartenza, dopo anni di stop dovuto a ben altre preoccupazioni. Ma ieri pomeriggio, tra viale Secondo Moretti e la rotonda Giorgini, i sambenedettesi hanno dimostrato che la vita va presa anche con leggerezza e che per farlo bisogna lasciarsi alle spalle tristezza e malumori, anche solo per qualche ora. E sono stati in migliaia, a partire dalle 15, a tornare bambini per accompagnare i propri, di bambini, in quella che è stata la prima festa di carnevale come si deve da tre anni a questa parte. Una festa che ha avuto per protagonista, nel magico martedì grasso, la sfilata dei carri allegorici creati da un manipolo di appassionati, riuniti sotto il gonfalone dell’associazione ‘Amici del carnevale’. Tre carri per quattro gruppi mascherati: ad aprire le danze, annunciato dagli immancabili Sandro Benigni e Stefano Tizi, è stato il carro ‘E la magia inizi’, con le statue di cartapesta di Mago Merlino e Maga Magò, nemici nell’adattamento cinematografico disneyano, ma amici nella versione sambenedettese. La sfilata è quindi andata avanti con ‘Eccoci arrivati’, diligenza trainata da un cavallo che porta con sé il neonato – o meglio rinato – carnevale. Dopodiché è stata la volta di ‘Attenti, c’è lo squalo’, con il temibile predatore intento ad insidiare un surfer. Immagine che, senza rivangare metafore spielberghiane, rammenta i pericoli che ha dovuto superare l’organizzazione della festa. Ad inframezzare il passaggio dei carri sono stati quindi i gruppi mascherati de ‘I giovani velisti’ del Circolo Nautico Sambenedettese, ‘I maghi di Ragnola’, il gruppo Isc Nord ‘Per un mondo migliore ricicliamo’ ed infine ‘I figli delle stelle’. Doveroso l’intervento del sindaco Spazzafumo: "Il carnevale è ripartito e questo è senz’altro un segnale positivo – ha dichiarato il primo cittadino – faccio i complimenti a chi si è adoperato perché questa festa fosse un successo. Va detto che questo è soltanto l’inizio: abbiamo intenzione di migliorarci e miglioreremo. Come noto, agli organizzatori mancano le strutture per il rimessaggio e la lavorazione dei carri. È senza dubbio una parte difficile, ma non la stiamo trascurando".

Giuseppe Di Marco