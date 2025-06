In mostra 25 autori per la rassegna d’arte curata da Taddei

Sulla scia del successo riscosso nella scorsa estate con le mostre dedicate al 150esimo anniversario dalla nascita dell’architetto Ernesto Verrucci, il Comune di Force, in collaborazione con la Pro Loco, vuole continuare a proporre eventi artistici e culturali di caratura nazionale. Ciò, attraverso la Rassegna d’Arte Moderna e Contemporanea a cura di Daniele Taddei. Protagonisti saranno 25 autori che appartengono alla storia dell’arte moderna italiana. Si tratta di Attilio Alfieri, Ubaldo Bartolini, Anselmo Bucci, Corrado Cagli, Arnoldo Ciarrocchi, Silvio Craia, Claudio D’Angelo, Adolfo De Carolis, Pericle Fazzini, Franco Giuli, Osvaldo Licini, Edgardo Mannucci, Sante Monachesi, Vincenzo Monti, Tullio Pericoli, Cesare Peruzzi, Umberto Peschi, Oscar Piattella, Orfeo Tamburi, Valeriano Trubbiani, Mario Tozzi, Sandro Trotti, Wladimiro Tulli, Nanni Valentini e Walter Valentini. Tutto questo corpo di opere è stato reso possibile dall’apporto di collezionisti, che senza alcuna esitazione hanno aderito. All’interno della Rassegna è stata curata una sezione dove vengono rappresentati alcuni linguaggi di artistici marchigiani, come Florindo Rilli per la fotografia, Giuseppe Alesiani per la pittura, Cesare Iezzi per il digitale ed infine Tino Marzetti, collezionista, per la calcografia. La mostra è stata inaugurata domenica al Palazzo Canestrari e sarà visitabile fino al 28 settembre.

Matteo Porfiri