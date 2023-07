In mostra la prima personale di Sonia Sciamanna

Sarà inaugurata oggi e resterà aperta fino al 30 luglio all’interno del palazzo dei Capitani e dell’area archeologica di Ascoli Piceno, la mostra personale di Sonia Sciamanna divisa in due sezioni intitolate: ‘Tempi Duri’ e ‘Resistenza’. Nata a Montefortino e residente in Amandola Sonia Sciamanna, che nella vita quotidiana è cuoca e mamma, ha sempre mostrato grande interesse per l’arte ispirata dalla magia dalla Sibilli, e questa passione ha preso forma proprio nel periodo del pandemia, quando la sua permanenza in casa gli ha permesso di dare forma alle sue sensazioni. La mostra raccoglie circa 30 opere, che saranno disposte seguendo un itinerario cronologico che raccontano il percorso di vita dell’autrice, sia attraverso la rappresentazione dei propri stati d’animo sia di eventi che hanno caratterizzato gli ultimi periodi. Il messaggio che si vuol trasmettere è l’augurio per tutti di poter godere delle bellezze del nostro territorio senza mai arrendersi alle avversità. Questa esposizione è la prima personale dell’artista Sonia Sciamanna, e nell’occasione l’artista vuole ringraziare il sindaco e il l professore Stefano Papetti il primo che ha creduto nella sua produzione artistica. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato (17-19).