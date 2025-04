In nove mesi opposizione in frantumi

La coesione della lista ‘Obiettivo Comune’ a Castorano si infrange dopo soli nove mesi di opposizione alla maggioranza della sindaca Rossana Cicconi. "Dopo la dichiarazione in consiglio comunale di indipendenza della candidata sindaca, Bianca Speca – affermano i cinque candidati consiglieri: Maddalena Pavel, Luca Alessi, Fabrizio Speca, Nicola Neri e Valerio Liberi - abbiamo deciso di imitare l’esempio, continuando a supportarla in quanto unica voce in grado di rappresentarci. La decisione è motivata da divergenze non solo sul merito delle questioni politico-amministrative riconducibili al modo di fare un’opposizione costruttiva, ma anche e soprattutto sui metodi adottati dal capogruppo Marcelli e dal consigliere Ficcadenti, che a nostro avviso non vanno nella direzione di fare del bene al paese. Divergenze diventate insanabili rispetto alla nostra volontà di rilanciare Castorano con un progetto unitario. Perché questa era la nostra idea originaria, quando abbiamo accettato di candidarci, e questa rimane anche ora che siamo all’opposizione. Teniamo molto al nostro paese ed al suo sviluppo, convinti come siamo che anche dai banchi dell’opposizione si possa portare il proprio contributo alla causa". "Abbiamo deciso di seguire la linea di Bianca Speca - continuano -, che sommati all’ex candidata sindaco sono di fatto la maggioranza della coalizione - perché la riteniamo la più coerente e attinente con la nostra campagna elettorale. Quando abbiamo deciso di candidarci lo abbiamo fatto con l’intento esclusivo di mettere a disposizione le nostre competenze, il nostro tempo e le nostre capacità per il bene del paese. La rottura è maturata proprio da un forte senso di responsabilità e rispetto verso i cittadini cui abbiamo chiesto il voto, ma più in generale verso tutta la collettività. Nel tempo, infatti, sono emerse numerose discordanze, non tanto e non solo sui contenuti quanto sulla forma: una sterile guerra politica, incentrata sulla contrapposizione ad ogni decisione, spesso invadendo la sfera personale, e su di una propaganda fine a se stessa, col solo scopo di soffocare il paese e renderlo inattivo. Riteniamo - concludono - sia assolutamente necessario superare questi piccoli giochi di potere che non ci appartengono e riportare al centro del dibattito amministrativo la progettualità e l’impegno concreto. L’obiettivo è quello di superare le incomprensioni invitando maggioranza e minoranza ad avere una visione strategica e possibilmente unitaria, che sia in grado di realizzare l’ambizioso progetto di ridare lustro e sviluppo a Castorano". A tutto questo fa seguito ‘l’assordante’ silenzio del coordinatore della lista Sante Coccia.

Maria Grazia Lappa