In ostaggio otto persone Casa razziata, poi la fuga

Vestiti di nero, col volto travisato, radioline alla cintura e armi in pugno. Così tre banditi hanno fatto irruzione nella tarda serata di martedì all’interno della villa della famiglia Di Stefano al Sacro Cuore prendendo in ostaggio 8 persone presenti in quel momento e costringendoli a consegnare loro gli oggetti preziosi. Nessuno si è fatto male e questo è l’importante; ma la paura è stata tantissima a seguito di quello che può essere catalogato come un vero e proprio assalto a pistole spianate nella villa di una delle famiglie più note di Ascoli, proprietaria del Maglificio Gran Sasso e di altre aziende.

Erano circa le 22 quando otto persone erano nel giardino della parte di villa dove vivono i coniugi Matteo Formichetti e Roberta Di Stefano, in quel momento assenti insieme alla figlia maggiore per altri impegni. C’erano invece gli altri due figli, insieme allo zio Guido Di Stefano, alla nonna e altri ragazzi. Improvvisamente nella quiete serale sono apparse dal nulla tre figure completamente vestite di nero e col volto travisato, il tutto nell’incredulità dei presenti che stavano godendosi un gelato in tranquillità. Accento straniero e tono deciso i malviventi sono stati sentiti (e visti) colloquiare attraverso radioline con altri soggetti che probabilmente erano all’esterno della villa e ed erano pronti con le auto per la fuga. Tutti i presenti in giardino sono stati costretti, dietro la minaccia delle pistole, a rientrare in casa. Per evitare di essere visti dall’esterno hanno tirato le tende assicurandosi i minuti necessari per portare a termine l’azione delittuosa. Domande precise e indicazioni perentorie sono state impartite ai presenti ai quali è stato intimato con modi spicci di consegnare gioielli, oro e quanto altro di prezioso fosse in casa. Cosa che i Di Stefano, terrorizzati e giustamente timorosi per la loro incolumità, hanno fatto rapidamente. Ottenuto quanto volevano, i banditi sono rapidamente fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini coordinate dalla Procura di Ascoli sono portate avanti dalla squadra mobile, dall’anticrimine e dalla polizia scientifica della Questura di Ascoli che nell’immediatezza hanno avviato un lavoro investigativo che si annuncia particolarmente complicato visto che con tutta probabilità a compiere la rapina è stato un commando ben organizzato e quindi potenzialmente in grado di nascondere le tracce. Si stanno acquisendo le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza della zona cercando di capire come il commando di rapinatori si è allontanato da Villa Di Stefano ad assalto concluso.

Peppe Ercoli