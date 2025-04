In piazza per difendere i consultori

In piazza per rilanciare l’importanza dei consultori familiari. Le Democratiche del Piceno aderiscono così alla mobilitazione promossa dalle Donne Dem delle Marche e scendono, in vari comuni della provincia, in piazza. Per farlo sono stati attivati banchetti informativi per sensibilizzare la cittadinanza e diffondere un questionario dedicato. "Temiamo - dichiara Valentina Bellini, portavoce delle Democratiche del Piceno - che le giovani generazioni conoscano poco questo fondamentale servizio pubblico". L’obiettivo è quello di promuovere i consultori come "spazi in cui i servizi di prevenzione per la salute, per la genitorialità consapevole, gli stili di vita salutari, le emergenze socio sanitarie per le fasce più deboli della comunità possono e devono diventare responsabilità della comunità". Manuela Marcucci, ostetrica e consigliera comunale, aggiunge: "Nel nostro territorio i consultori sono sempre più svuotati: personale ridotto, orari limitati, sedi chiuse e screening carenti". Al primo banchetto, fanno sapere, sono stati raccolti oltre 30 questionari in poco più di un’ora. Le iniziative proseguiranno dopo Pasqua a Spinetoli, San Benedetto, Folignano, Acquaviva e Castel di Lama.