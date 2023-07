In piazza torna ’Favole e stelle’

Domani con inizio alle 21,15, quarto appuntamento con ’Favole e stelle’, la stagione estiva di teatro per ragazzi e famiglie promossa per il ventiduesimo anno consecutivo dal Comune di Fermo. Il progetto è parte del circuito interregionale ’Marameo festival’, un format che nel 2023 vede insieme cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e 40 Comuni, per quella che nei fatti è la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù oggi in Italia.

Per il quarto appuntamento, l’ultimo del mese di luglio, in programma domani, con inizio alle 21,15, in piazza del Popolo, sarà ospite la compagnia pugliese Granteatrino, di Bari, formazione con oltre quarant’anni di attività alle spalle, riconosciuta dal Mic come di rilevanza nazionale nel campo del Teatro di Figura. Presenteranno la loro ultima produzione ’Il gatto con gli stivali’, una rivisitazione per attori e pupazzi della celeberrima favola di Perrault. Uno spettacolo in cui sarà possibile ammirare la suggestiva arte dei pupazzi mossi a vista e lasciarsi trasportare dalle divertenti trame di questo racconto che non conosce l’usura del tempo e che continua ad essere uno dei più amati di sempre.

Dopo questo appuntamento la stagione si fermerà per due settimane. Riprenderà mercoledì 16 agosto con uno spettacolo dedicato alle prime favole che gli uomini si sono raccontate: Fedroesopolafontaine con il Teatrino dell’Erba Matta di Savona.

L’ingresso è libero. Info 335 5268147.