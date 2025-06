In piazza Ventidio Basso il defibrillatore donato dai commercianti grazie al ’Closed Party’

Un nuovo defibrillatore verrà installato in città. Precisamente, a piazza Ventidio Basso. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marco Fioravanti. Si tratta di uno strumento che è stato donato alla comunità dalle attività cittadine che lavorano nel settore della ristorazione. Ciò grazie alla lotteria organizzata in occasione del ‘Closed Party’, ovvero il ‘Capodanno degli esercenti’ che fu promosso a gennaio dal ristorante Franco Piccioni in sinergia con alcuni suoi colleghi. "Ringrazio tutti i commercianti ascolani che, con il ricavato della lotteria, hanno voluto fare uno splendido dono a tutta la comunità ascolana", il commento del sindaco. Il defibrillatore verrà appunto posizionato a piazza Ventidio Basso.