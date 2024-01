In Pinacoteca. Scorranese e Muzzarelli

Doppio appuntamento in pinacoteca per la presentazione di due volumi il cui focus centrale orbita intorno al tema della bellezza, dell’eleganza e della femminilità. Organizzato dal Comune, dalla gestione dei musei civici e dalla libreria Rinascita, il primo è in programma il 3 febbraio, alle 17, con la giornalista Roberta Scorranese per la presentazione del suo libro edito da Bompiani, ‘A questo serve il corpo’. L’autrice, di origine abruzzese e apprezzata voce culturale italiana, ha infatti dedicato un colto e profondo volume al rapporto tra arte e rappresentazione del corpo femminile. Il libro è una riflessione sul rapporto tra oggetto e soggetto nel quale le grandi icone dell’arte di ogni tempo trovano una voce libera e inedita. Il libro sarà il punto di partenza per una ricca riflessione intorno al ruolo della donna nella storia dell’arte, non solo musa, ma anche protagonista e voce indipendente e fortissima. L’autrice, dopo un incontro con gli studenti del liceo artistico ‘Licini’, dialogherà con il direttore dei musei Stefano Papetti. Il secondo appuntamento ci sarà il 2 marzo, con Maria Giuseppina Muzzarelli, storica e grande esperta di costume, che presenterà, sempre in compagnia di Papetti, la sua opera ‘Tutte le perle del mondo’ edita da Il Mulino. Il volume, corredato di splendide illustrazioni, è un viaggio nella storia delle perle. A arricchire il momento ci sarà Cna Piceno, in particolare il settore gioielli che, insieme a Giuseppe Coccia, apprezzato orafo ascolano, porterà in mostra alcuni dei raffinati e evocativi gioielli facenti parte delle parure indossate dalle dame della Quintana di Ascoli. La Muzzarelli dedicherà anche una lezione speciale sulla moda e sui gioielli nella storia, agli studenti dell’Ipsia moda di Ascoli, alla presenza di una delegazione dei ragazzi del liceo artistico sezione gioielleria di Fermo. Info: 333/3276129.