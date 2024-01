In primo grado 25 assoluzioni e 5 condanne, ora c’è l’Appello

I parenti delle 29 vittime della tragedia che ha riguardato l’hotel Rigopiano pretendono ancora che sia fatta giustizia. Il processo di primo grado, a febbraio 2023, si era concluso, con rito abbreviato, con 25 assoluzioni e cinque condanne. Condannati il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, a due anni e otto mesi di reclusione, il dirigente del settore viabilità della Provincia di Pescara e il responsabile del servizio viabilità dell’ente, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio (tre anni e quattro mesi di reclusione), l’ex gestore dell’albergo, Bruno Di Tommaso, e Giuseppe Gatto, redattore della relazione tecnica per l’intervento sulle tettoie e verande dell’hotel (sei mesi di reclusione ciascuno). L’accusa aveva chiesto 26 condanne, per un totale complessivo di 151 anni e mezzo di reclusione, e quattro assoluzioni.

Il Comune in particolare, in base alla ricostruzione degli inquirenti, non aveva attivato la Commissione valanghe e non aveva messo in pratica il piano per le emergenze e gli strumenti urbanistici preventivi, come la realizzazione delle barriere protettive antivalanghe. La Provincia invece era finita nel mirino soprattutto per la ‘strada trappola’, i nove chilometri che dal bivio in località Mirri portavano fino all’hotel, in cui rimase bloccata per ore la colonna dei soccorsi. Da dicembre è in corso il processo d’appello all’Aquila: la sentenza è prevista per il prossimo 9 febbraio.