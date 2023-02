"In questo modo Conad Adriatico investe nelle nuove generazioni"

Antonio Di Ferdinando è Amministratore delegato di Conad Adriatico, cooperativa associata al Consorzio nazionale Conad, presente in cinque regioni italiane oltre che in Albania e nel Kosovo, con 455 punti vendita sul territorio e un fatturato di oltre 1.900 milioni di euro per il 2022. Tornano i Campionati di giornalismo e Conad Adriatico conferma la sua presenza anche per questa edizione.

Perché avete scelto di essere al fianco del Resto del Carlino in questa iniziativa?

"Essere parte attiva e responsabile delle esigenze delle comunità, soddisfare al meglio le aspettative dei clienti e svolgendo un primario ruolo economico e sociale nelle comunità in cui operiamo, rappresentano per Conad Adriatico un impegno costante che cresce nel tempo. Investire nelle nuove generazioni fa parte di questa visione e lo facciamo a partire dalla scuola, promuovendo l’educazione e la cultura. Per questo continueremo a sostenere iniziative preziose come il Campionato di Giornalismo, un appuntamento dal grande valore formativo che aiuta i ragazzi a misurarsi con l’informazione e sviluppare una coscienza critica".

Giovani generazioni, economia e giornalismo: quali sono gli aspetti che accomunano questi tre mondi? Ma soprattutto, a suo parere in che modo il giornalismo dovrebbe raccontare l’economia alle giovani generazioni?

"Dare rilievo e valore al ruolo della comunicazione e dei mezzi di informazione seri e autorevoli appare quanto mai cruciale in un’epoca ricca di stimoli, ma non sempre positivi. Gli eventi destabilizzanti che hanno colpito l’Italia e il resto del mondo negli ultimi anni hanno reso ancora più urgente la necessità di stimolare una partecipazione informata e consapevole dei giovani".

Come Conad Adriatico quali sono le azioni che mettete in campo per i giovani?

"Conad Adriatico si impegna molto per sostenere i giovani, dallo sport alla scuola attraverso la promozione attiva di cultura ed istruzione con numerosi progetti di qualità. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola sostenendo numerose iniziative, a partire da Insieme per la Scuola Conad e Scrittori di Classe Conad. A queste si aggiunge anche il programma per le Scuole Unisona al fianco della Fondazione Conad ETS. Dal 2023 Conad Adriatico ha previsto l’inserimento in azienda di giovani laureandi e neo laureati per formare un ‘vivaio di talenti’".

Stile di vita e abitudini alimentari sono in continua evoluzione: in che modo la vostra azienda risponde alle esigenze che nascono?

"Stando vicini alle persone e agire con responsabilità. Le persone sono al centro di ogni scelta dell’insegna e guida del lavoro quotidiano di soci e collaboratori che, attraverso l’ascolto e la vicinanza, costruiscono relazioni di valore e di fiducia con i clienti, ascoltando i loro bisogni e impegnandosi per soddisfarli di volta in volta".