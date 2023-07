In ricordo di Ivan Paolini Il concorso dei ponti dipinti

Le ‘pitture dei ponti’ con i colori dei sestieri sono diventate nel tempo occasioni per creare autentiche opere d’arte tanto che, proprio per questo, è stato anche indetto un premio per il ponte più bello. Il ‘Trofeo Ivan Paolini’ da sedici anni è assegnato infatti a chi realizza l’opera più accattivante della Quintana. Quest’anno il Trofeo Dipingi il tuo ponte’, giungerà alla 17esima edizione ed è impossibile non ricordare chi per primo partorì questa idea di dare il via ad una tradizione che nel tempo è diventata irrinunciabile.

Ivan Paolini, nel sestiere di Sant’Emidio, è stato uno dei promotori della tradizionale pittura dei ponti: era lui che realizzava il disegno su carta e poi lo trasferiva sull’asfalto coordinando il lavoro dei ‘madonnari’ del Sestiere. Valente sbandieratore, ha difeso per diversi anni i colori rossoverdi gareggiando anche come singolarista dal 1998 al 2001. Il 18 dicembre del 2004, purtroppo, scomparve prematuramente e, da allora, gli amici più vicini lo ricordano organizzando un trofeo a lui dedicato. Nel weekend scorso così si è dato il via alla ‘Pittura dei Ponti 2023’ in vista della Quintana della Tradizione dedicata a Sant’Emidio in programma domenica 6 agosto. Sono stati tantissimi i sestieranti, grandi e piccoli, che hanno contribuito alla realizzazione del ponte e del tratto di Via XX Settembre a Piazza Roma, dove i ragazzi del Sestiere hanno colorato una scacchiera con al centro l’immagine del Santo Patrono, ma anche due rose dedicate ad Andrea Giorgi e Alessio Guidotti che hanno conquistato il secondo posto nelle recenti Gare degli Sbandieratori. A Porta Tufilla, invece, il ponte di Campo Parignano è stato dedicato ai Sestieri della Quintana e ai due grandi protagonisti rossoneri con il tributo a Massimo Gubbini e Denny Coppari. "Forza e onore gladiatore" e "Grazie Denny" si legge nelle iscrizioni della grande opera. L’idea è stata di Michael Calcagni e Antimo Marini per una vera opera d’arte lunga 80 metri. E in omaggio al cavaliere vittima di un drammatico incidente nelle prove a Foligno, solo qualche giorno prima della Giostra ascolana di luglio, ecco sul ponte impresse le date delle otto vittorie di Massimo Gubbini nella Quintana di Ascoli: dal lontano 2008 fino all’ultima, avvenuta nel luglio dell’anno scorso. Un lungo lavoro durato tutta la notte e terminato alle prime luci dell’alba con i sestieranti rossoneri impegnati a realizzare al centro i monumenti simbolo dei sestieri e del Comune, arricchiti dall’iscrizione in latino "Mundus Nos Amo". Le date probabili per le prossime pitture: Porta Solestà dovrebbe decorare il suo ponte romano il 28 luglio, la Piazzarola si ritroverà sul Ponte di Porta Cartara il giorno successivo sabato 29 luglio, lunedì 31 toccherà a Porta Romana che si ritroverà in piazza Cecco d’Ascoli, ed infine Porta Maggiore dovrebbe chiudere sul Ponte Majore giovedì 3 agosto.

Valerio Rosa