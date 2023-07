In ricordo di Paolo Rossi, Federica Cappelletti racconta la loro storia d'amore

Il Festival Storie dedica una serata a Paolo Rossi, deceduto tre anni fa vinto da un male incurabile, e lo fa a Belmonte Piceno. A raccontare la vita del calciatore e dell’uomo sarà la giornalista Federica Cappelletti e moglie di Paolo Rossi, che ha scritto il libro ‘Per sempre noi due’ e per la serata del Festival sarà intervistata da Luca Pagliari. L’evento si terrà oggi alle 21.30 (ingresso libero), nel caratteristico angolo di piazza Leopardi a Belmonte Piceno. Si tratta dell’ottava data del ricco Festival Storie che in 7 mesi porta ben 33 spettacoli in 11 borghi del Fermano e del Maceratese, con la direzione artistica del maestro

Saverio Marconi e di Manu Latini. Tutti ricordano Paolo Rossi, che nell’82 fece impazzire l’Italia: i tre gol al Brasile, la finalissima contro la Germania, il titolo di capocannoniere del Mondiale. Non tutti invece sanno che, in una vita trascorsa fra gioie e tempeste, Paolo trovò se stesso nella storia d’amore con Federica, giornalista incontrata per caso alla presentazione di un libro. Prima intesa e complicità assolute, poi il matrimonio, la magia di ogni giorno, la nascita delle figlie. Ma tutto questo era destinato a essere devastato, da una malattia spietata e inesorabile. Lo stesso ha fatto Federica che ridà vita al loro amore in un dialogo senza tempo in cui si alternano il racconto e le lettere che lui le ha scritto negli anni. Parole toccanti che permettono di scoprire il lato più personale di Paolo Rossi e insieme svelano il senso profondo del vivere.

a.c.