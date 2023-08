In riva al mare si balla La musica anche all’alba

Il Ferragosto in Riviera sarà tutto dedicato alla musica, all’intrattenimento e al buon cibo. Nell’area Ex Camping sul lungomare di San Benedetto si svolgeranno i ‘Tropical Summer Game’: giochi e musica in spiaggia a cura della Sun Events. Durante la notte dalle 4.30 alle 11 ci sarà poi la ‘Si Kajak - Alba in Musica alla Sentina’ a cura della Lega Navale Italiana sezione di San Benedetto e sempre nella notte, alle ore 5.30 nel Giardino ‘Nottata de lune’ ci sarà in Concerto all’alba sul mare curato dall’Associazione Seventeen con l’Istituto Musicale ‘A. Vivaldi’. In Piazza Matteotti a partire dalle 21 spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi con ‘Ludobus Legnogiocando’: giochi in legno itineranti a cura di Saltamartino Eventi. Alle 11 dinanzi al litorale ‘Ragn a vela’ si svolgerà poi la sempre spettacolare ‘Regata di Ferragosto’. Ma sarà come sempre la notte a catturare l’attenzione soprattutto dei più giovani. Allo Chalet Golden Beach concessione 27, la ‘Playa dello Sciacallo’ ci sarà l’attesissimo ‘White party’ con la musica in spiaggia di DJ Ubby e un’ottima cena di pesce a 35 euro (bimbi 15 euro). A ‘Casa de Mar’ in località Tre Camini dopo Cupramatittima ci sarà la ‘Cena con Dj’ organizzata dal Club Agora Riviera della Palme San Benedetto. Al ‘Viniles’ l’infaticabile Gianni Schiuma delizierà i presenti con la sua selezione musicale 70-80-90 fino all’alba, ma anche qui ci sarà la possibilità di cenare prima di tuffarsi nelle danze. Chi non ama il pesce invece avrà la possibilità di gustare le carni di ‘Passione Carnale’ sul lungomare di Porto d’Ascoli con un menù speciale a 30 euro. Dopocena si ballerà praticamente ovunque: dalla Medusa al Kontiki, dalla Terrazza, al Jonathan, dal Geko all’Aqua in zona Sentina.

A Grottammare già questa sera sbandieratori e giochi di luce animeranno lo spettacolo ’Polo. Mercanti sulla via della seta’, nell’ambito dell’iniziativa ’Nel Blu di Grottammare’ organizzata dall’Amministrazione comunale per festeggiare l’assegnazione della 25esima Bandiera Blu Fee. In attesa degli appuntamenti serali, l’intrattenimento ferragostano offrirà occasioni anche in spiaggia: il 14 e il 15 agosto, presso il Palaspiaggia sul Lungomare sud (tra le concessioni 10 e 11), si terranno, rispettivamente, la 62ª edizione della Gara di costruzioni sulla sabbia (dalle ore 8) e la Regata sociale-Festa del Vento. La sera alle ore 21.30 in Piazza Fazzini, ci sarà il Gran Ferragosto Grottammarese: spazio alla musica e riflettori accessi sulle giovani band emergenti del territorio. Protagonisti per la prima volta i Distretto 13, gruppo pop rock, capace di interpretare al meglio il panorama musicale internazionali. Condurrà la serata Luca Sestili. Ingresso all’evento gratuito.

Valerio Rosa