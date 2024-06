In riviera boom di multe. Ad Ascoli sanzioni in calo

Il Comune di San Benedetto sfiora il milione per gli incassi dati dalle sanzioni stradali, e ricava così 350mila euro in più rispetto a quello di Ascoli. Dall’esame dei comuni limitrofi, boom di ricavi anche per Monsampolo, con quasi 300mila euro di incassi, e Colli del Tronto con 133mila. Ingressi in calo rispetto al 2022, ma San Benedetto va controtendenza. Il ministero degli Interni ha infatti appena rilasciato i dati riferiti all’anno passato in merito ai proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del codice della strada, elaborati sulla base dalla contabilità rilasciata dai vari comuni. Partiamo con la nota più amara per il Comune ascolano: ad Ascoli nel 2023 i ricavi delle multe sono stati 588.807 euro, e perciò in forte diminuzione rispetto agli anni precedenti. Di questa somma, sono stati destinati 310.872 euro a lavori di manutenzione, apposizione segnaletica e semafori, progetti di sicurezza stradale e non solo. Questi 310mila euro sono stati utilizzati ma percentuale di realizzazione delle opere è estremamente bassa. Si parla infatti di una realizzazione del 25%, massimo 50%, per gli interventi che erano in programma. Dicevamo che rispetto agli anni precedenti la somma raccolta è inferiore, e infatti nel 2022, 774.467 euro sono stati ricavati dalle multe, e di questi 387.233 euro destinati agli stessi lavori di manutenzione e miglioramento dichiarati nel 2023, anche in questo caso però la percentuale di realizzazione è molto bassa. Il 2022 è stato l’anno più remunerativo per il Comune, visto che nel 2021 ha potuto utilizzare ‘solo’ 768.591 euro, di cui 384.295 euro destinati alla manutenzione. Dato da considerare: San Benedetto, con i suoi attuali 47.034 abitanti, chiude il 2023 con 939.570 euro di ricavi, di cui 548.542 euro destinati alla manutenzione. Nota positiva: quasi tutte le opere progettate e finanziate con questi soldi sono state portate a compimento, con una percentuale di realizzazione media del 90%.

Per avere un quadro completo di ciò che accade nel Piceno anche alcuni comuni dell’entroterra sono stati presi in analisi: il più grande di quelli analizzati, Folignano, con quasi 9mila abitanti, nel 2023 ha guadagnato 6.295 euro dalle sanzioni, di questi 3.148 euro sono stati usati per realizzazione completa delle opere di manutenzione. Anche Castel di Lama, con 8.432 abitanti, nel 2023 ha messo insieme 6.922 euro per via delle violazioni del codice stradale, e tutti sono stati utilizzati per interventi di miglioramento.

Passando a comuni un po’ più piccoli: Offida con 4.607 abitanti nel 2023 ha fatto cassa con 84.712 euro, e la metà è stata poi reinvestita per la segnaletica stradale. Forte calo di multe, dunque, nello scorso anno per Offida, visto che nel 2022 erano stati 177.017 gli euro racimolati, di cui 101.695 reinvestiti. Monsampolo del Tronto, con 4.443 abitanti, ha guadagnato 114.133 euro nel 2023, e ne ha spesi ben 136.371 per gli interventi. Anche qui, calo di multe, visto che nel 2022 aveva raccolto 295.505 euro, destinandone al riutilizzo ‘solo’ 156.691.

Ottavia Firmani