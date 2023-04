In riviera è attesa per l’estate Primi sorrisi per chalet e alberghi E c’è chi è già pieno per agosto

Se è vero che il buon giorno si vede dal mattino, è giustificata la speranza degli albergatori e dei concessionari di spiaggia per un’estate dai numeri record, tempo permettendo. Le attività ristorative e gli hotel che sulla Riviera delle Palme e dell’immediato entroterra hanno riaperto i battenti, sono stati premiati da una buona affluenza. Iniziamo da San Benedetto. "Il tempo che ha minaciato piogge, non ha aiutato il ’last minute’. Le persone che non avevano prenotato, viste le previsioni, hanno rinunciato o scelto altre mete – afferma il presidente dell’Associazione Albergatori di San Benedetto Nicola Mozzoni – Non c’è stato il pienone nei 12 o 13 alberghi aperti in questi giorni, ma sicuramente sono stati numeri importanti. Qualche albergo in più avrebbe potuto riaprire, ma il caro energia e con i costi elevati di gestione, diversi hanno preferito rimanere chiusi. I ristoranti sono andati bene con il pranzo di Pasqua e di Pasquetta. Prevediamo un’ottima estate con numeri interessanti anche se tutto si gioca a giugno e la seconda settimana di settembre".

Poche strutture riaperte a Grottammare, che si contano sulle dita di una mano. "Abbiamo avuto gli hotel quasi pieni con tanti clienti che tornano a trovarci – afferma Filippo Olivieri titolare dell’hotel Resort Parco dei Principi a Grottammare e Villa Picena a Colli del Tronto – Abbiamo lavorato molto bene anche con il ristorante in entrambe le strutture". Molti hotel e chalet della Riviera Picena delle Palme hanno già prenotazioni da "tutto esaurito" per il mese di agosto e per buona parte del mese di luglio, che lasciano prevedere numeri record se il tempo sarà favorevole nelle due besse stagioni. Piene le strutture che solitamente riaprono a Pasqua a Cupra Marittima e a Massignano. Grande esploit anche per i campeggi come afferma la presidente dell’Acot Milva Ricci che gestisce un camping che da quest’anno offre servizi a 4 stelle.

Conferme sulla positività di questi giorni e sulla stagione prossima arriva anche da Elio Basili, vice presidente Acot e albergatore con struttura a Marina di Massignano. Soddisfatti per come vanno le cose anche i balneari: "Dieci chalet su 14 che fanno ristorazione hanno riaperto per Pasqua ed è stato un grande successo – afferma Pietro Aureli presidente dei balneari Cupramare – Prevediamo un forte recupero di immagine turistica di Cupra Marittima ed un’estate con previsioni di presenze record. Abbiamo tutte le carte in regola, verde, aria, luce, gastronomia e strutture a conduzione familiare molto attente". Resta l’incognita personale, così albergatori e concessionari di spiaggia hanno promosso, per domenica 16, una giornata di incotro tra operatori turistici e chi cerca lavoro, che si terrà nella palestra polivalente di Cupra dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17.

Marcello Iezzi